El Supremo autoriza a Virginia a eliminar de listas de votantes a supuestos no ciudadanos

A unas 1.600 personas se les informó que serían eliminadas del registro electoral si no podían probar su ciudadanía estadounidense en un plazo de 14 días.

En agosto, Virginia implementó un programa que comparaba la lista de votantes registrados para las elecciones generales del próximo 5 de noviembre con las personas que se identificaron como no ciudadanas en sus licencias de conducir.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este miércoles un polémico plan de Virginia para eliminar de los registros de votantes a 1.600 personas porque las autoridades sospechan que no tienen ciudadanía estadounidense.

Algunas personas con ciudadanía estadounidense denunciaron que fueron erróneamente señaladas y excluidas del registro de votantes.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y grupos de derechos civiles demandaron a Virginia al considerar que estaba eliminando a votantes en fechas demasiado cercanas a las elecciones.

Según la Ley Nacional de Registro de Votantes, durante los 90 días previos a unos comicios, los estados deben suspender ciertas revisiones de las listas de votantes para evitar que se cometan errores.

El Gobierno republicano alegó que esa legislación no puede aplicarse cuando se trata de personas no ciudadanos que, por tanto, no tienen derecho al voto.