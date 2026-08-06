  1. Inicio
  2. · Mundo

Suben a 82 los fallecidos recuperados del mar en Ceuta tras el hallazgo de dos cadáveres

Tras la entrada masiva de migrantes a España, las autoridades de Ceuta localizaron dos nuevos cuerpos sin vida en la zona fronteriza con Marruecos, lo que eleva a 82 el número de fallecidos

  • Actualizado: 06 de agosto de 2026 a las 13:33 -
  • Agencia EFE
Suben a 82 los fallecidos recuperados del mar en Ceuta tras el hallazgo de dos cadáveres

El hallazgo de dos nuevos cuerpos en la costa de Ceuta elevó a 82 el número de fallecidos tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos el pasado 30 de julio.

 Foto: EFE
Ceuta, España

Autoridades policiales de Ceuta, ciudad española ubicada en el norte de África, localizaron este jueves los cadáveres de otras dos personas en el entorno del espigón que marca la frontera entre España y Marruecos por donde accedieron más de 70.000 personas desde el país marroquí el pasado 30 de julio.

Con el hallazgo de estos dos nuevos cadáveres por parte de la Guardia Civil, un cuerpo de seguridad del Estado español, ya son 82 los fallecidos recuperados en la costa ceutí.

Según informaron a EFE fuentes policiales, los Grupos de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil hallaron los dos cuerpos en el mar dentro del dispositivo puesto en marcha para localizar a las personas que no pudieron alcanzar la costa a nado en la entrada masiva de migrantes de la semana pasada.

Al menos 57 personas mueren al intentar llegar a Ceuta desde Marruecos

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Ceuta ha realizado 79 autopsias y se ha logrado identificar a dos personas.

Una vez realizada la autopsia, el servicio de Criminalística de la Guardia Civil envía las huellas dactilares digitalizadas para su identificación, detalló el IML en un comunicado.

Según la nota, también se recogen muestras biológicas para poder cotejarlas con familiares y que exista otra posible vía de identificar a las personas fallecidas.

Frontera de Marruecos con Ceuta: "¿Has visto a mi hijo?", la angustiosa búsqueda de los desaparecidos

El instituto explicó que "hay dos personas identificadas a través de huellas dactilares, puesto que estaban registrados en España", mientras que se está a la espera de identificación por métodos biológicos (cotejo directo entre ADN de familiares) de seis fallecidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias