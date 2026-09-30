Al menos siete muertos en un ataque contra un autobús en Siria

Damasco, Siria. Al menos siete personas murieron este miércoles y cuatro resultaron heridas cuando un autobús fue atacado a tiros en el centro de Siria, informó la agencia oficial de noticias siria, SANA.

La agencia, que citó una fuente de la Dirección de Salud de la provincia de Homs, indicó que siete cadáveres y cuatro heridos fueron trasladados a hospitales de Homs, al tiempo que señaló que el autobús fue atacado por hombres armados no identificados.

Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de la acción y se desconocen los motivos del ataque.