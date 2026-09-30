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Al menos siete muertos en un ataque contra un autobús en Siria

En los últimos meses se han producido otras explosiones de vehículos y autobuses en los alrededores de Damasco y en zonas rurales

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 14:56 -
  • Agencia EFE
Al menos siete muertos en un ataque contra un autobús en Siria

Foto archivo de otro ataque a Siria.

 Foto: EFE

Damasco, Siria. Al menos siete personas murieron este miércoles y cuatro resultaron heridas cuando un autobús fue atacado a tiros en el centro de Siria, informó la agencia oficial de noticias siria, SANA.

La agencia, que citó una fuente de la Dirección de Salud de la provincia de Homs, indicó que siete cadáveres y cuatro heridos fueron trasladados a hospitales de Homs, al tiempo que señaló que el autobús fue atacado por hombres armados no identificados.

Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de la acción y se desconocen los motivos del ataque.

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Las fuerzas de seguridad internas han iniciado una investigación sobre el ataque al autobús en el puente Masyaf para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia, según SANA.

Desde la caída de Bachar al Asad en diciembre de 2024, Siria sigue experimentando violencia localizada, atentados con bombas en carreteras y ataques contra el transporte civil y de seguridad.

En los últimos meses se han producido otras explosiones de vehículos y autobuses en los alrededores de Damasco y en zonas rurales, mientras células armadas remanentes siguen operando en el país árabe.

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Agencia EFE
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