Sicarios en moto ejecutaron a “La Canche” cuando iba en una camioneta

Ciudad de Guatemala, Guatemala

La pareja sentimental de un cabecilla de la pandilla Barrio 18, conocida como “La Canche”, fue asesinada por sicarios en motocicleta en la colonia Monte María de la Ciudad de Guatemala.

La mujer que presumía lujos en redes sociales fue identificada como Esteysi Melina Barbosa Gutiérrez, de 38 años.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima se desplazaba en una camioneta negra cuando fue interceptada por individuos que se movilizaban en motocicleta, quienes abrieron fuego en su contra.

En el automóvil también se encontraba su hijo de 8 años, quien no resultó herido durante el incidente.

Autoridades indicaron que Barbosa Gutiérrez era conocida con el alias de “La Canche” y que, según líneas de investigación preliminares, habría tenido vínculos sentimentales con un presunto cabecilla de la pandilla Barrio 18, lo que podría estar relacionado con disputas territoriales entre estructuras criminales. No obstante, estos extremos aún son objeto de investigación.