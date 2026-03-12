  1. Inicio
Sicarios en moto ejecutaron a “La Canche” cuando iba en una camioneta

Esteysi Melina Barbosa Gutiérrez, de 38 años y conocida como “La Canche”, fue asesinada por hombres en motocicleta. Según reportes, era pareja de un presunto cabecilla de la pandilla Barrio 18.

  • Actualizado: 12 de marzo de 2026 a las 16:31 -
  • Redacción
Foto en vida de Esteysi Melina Barbosa Gutiérrez.
Ciudad de Guatemala, Guatemala

La pareja sentimental de un cabecilla de la pandilla Barrio 18, conocida como “La Canche”, fue asesinada por sicarios en motocicleta en la colonia Monte María de la Ciudad de Guatemala.

La mujer que presumía lujos en redes sociales fue identificada como Esteysi Melina Barbosa Gutiérrez, de 38 años.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima se desplazaba en una camioneta negra cuando fue interceptada por individuos que se movilizaban en motocicleta, quienes abrieron fuego en su contra.

En el automóvil también se encontraba su hijo de 8 años, quien no resultó herido durante el incidente.

Autoridades indicaron que Barbosa Gutiérrez era conocida con el alias de “La Canche” y que, según líneas de investigación preliminares, habría tenido vínculos sentimentales con un presunto cabecilla de la pandilla Barrio 18, lo que podría estar relacionado con disputas territoriales entre estructuras criminales. No obstante, estos extremos aún son objeto de investigación.

Camioneta en la que se conducía “La Canche”, Esteysi Melina Barbosa Gutiérrez.

Asimismo, trascendió que un hermano de la víctima fue asesinado años atrás, hecho que también forma parte de las indagaciones.

El Ministerio Público de Guatemala y las autoridades de seguridad iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la responsabilidad de los autores.

Redacción web
Redacción
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

