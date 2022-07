Rusia confirma que abandonará la Estación Espacial Internacional

Borísov, quien recientemente sustituyó al frente de Roscosmos a Dmitri Rogozin, agregó que para entonces Rusia c omenzará a construir su propia estación orbital .

El Gobierno ruso aprobó en el pasado la participación rusa en la EEI hasta 2024. También el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reiteró este martes que la decisión de abandonar la plataforma orbital no fue tomada hoy.

El anterior dirigente de Roscosmos dijo en junio que la reanudación de las negociaciones sobre la prolongación de la vida útil de la plataforma orbital sería posible solo en caso del levantamiento de las sanciones estadounidenses contra el sector espacial ruso.

A principios de mayo, la agencia espacial rusa y la corporación Energuia, principal fabricante ruso de cohetes y naves espaciales, firmaron un contrato para el diseño de los bocetos de la futura estación orbital rusa (EOR).

El proyecto se llevará a cabo en dos fases: la primera prevé el análisis de variantes de ubicación y ángulo de la órbita, el cálculo de costos de entrega de 1 kilogramo de carga a la estación, el emplazamiento de la configuración inicial de la estación y el traslado de naves espaciales desde la órbita de la EOR a una órbita lunar.

La segunda incluirá el desarrollo del proyecto a nivel de bocetos y tareas técnicas de varias variantes de la futura estación. También incluirá el estudio de las posibilidades de comunicación con la estación, los temas vinculados a la preparación de las tripulaciones y el funcionamiento en los regímenes no pilotado y pilotado.

Según el portal de compras estatales de Rusia, el monto del proyecto asciende a 2.700 millones de rublos (38,9 millones de dólares o 37 millones de euros). Está previsto que el primer módulo de la nueva estación sea puesto en órbita en 2025, y llevaría una década completar la configuración de la EOR. EFE