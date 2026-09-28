Cadena perpetua para asesino en serie que confesó más de 100 crímenes en Rusia

Moscú, Rusia. Un tribunal de Moscú condenó este lunes a cadena perpetua al asesino en serie Alexéi Gaskov, hallado culpable de matar a 10 personas, pese a confesar más de un centenar de crímenes.

Gaskov, de 51 años, llamó por primera vez la atención de los agentes de la policía rusa en 2002, cuando estudiaba en la Universidad de Cinematografía VGIK de la capital rusa.

En aquel entonces, el ruso era amigo de otro asesino en serie Mijaíl Yudin y los crímenes que confesó fueron finalmente atribuidos a Yudin.