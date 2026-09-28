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Cadena perpetua para asesino en serie que confesó más de 100 crímenes en Rusia

El criminal, detenido en 2024, confesó en una entrevista en marzo de este año, que cometió más de un centenar de crímenes desde 1995

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 11:38 -
  • Agencia EFE
Cadena perpetua para asesino en serie que confesó más de 100 crímenes en Rusia

En 2002, Gaskov llamó la atención de la policía cuando estudiaba en la Universidad de Cinematografía VGIK.

 Foto: archivo

Moscú, Rusia. Un tribunal de Moscú condenó este lunes a cadena perpetua al asesino en serie Alexéi Gaskov, hallado culpable de matar a 10 personas, pese a confesar más de un centenar de crímenes.

Gaskov, de 51 años, llamó por primera vez la atención de los agentes de la policía rusa en 2002, cuando estudiaba en la Universidad de Cinematografía VGIK de la capital rusa.

En aquel entonces, el ruso era amigo de otro asesino en serie Mijaíl Yudin y los crímenes que confesó fueron finalmente atribuidos a Yudin.

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En 2006 Gaskov fue detenido nuevamente por violar a una niña de 11 años, delito por el que permaneció diez años entre rejas.

En 2024 las fuerzas del orden reabrieron varios casos de hace veinte años y volvieron a sospechar la implicación de Gaskov en esos crímenes.

Los investigadores rusos probaron que entre marzo y noviembre de 2002 Gaskov mató a nueve chicas jóvenes y un hombre. Una de sus víctimas era la estudiante peruana de 23 años Agnes Santisteban.

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El propio criminal, detenido en 2024, confesó en una entrevista en marzo de este año, que cometió más de un centenar de crímenes desde 1995.

"No los conté, por supuesto, ni los anoté. Solo los locos llevan la cuenta, pero en mi opinión, más o menos, son más de 100 (asesinatos)", dijo a la televisión rusa.

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