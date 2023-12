Rusia advierte que no se aferra a las relaciones diplomáticas con EEUU

Rusia advirtió hoy de que no se aferra a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero al mismo tiempo aseguró que no iniciará su ruptura.

“Las relaciones diplomáticas en sí mismas no son un tótem que hay que adorar, no son una vaca sagrada que todos cuidan. Pero no tomaremos la iniciativa para su ruptura”, dijo el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, en una entrevista con la agencia Interfax.