Revelan últimas conversaciones de Natalia Villalba antes de ser hallada muerta

Nuevos detalles han salido a la luz sobre las últimas horas de vida de Natalia Villalba, la modelo y diseñadora gráfica cucuteña cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en un apartamento del barrio El Virrey, en el norte de Bogotá.

La víctima fue encontrada sin vida en circunstancias que han generado conmoción en Colombia, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el crimen.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Claudia Villalba, la última conversación con su hija ocurrió el martes anterior a su desaparición, en medio de una charla cotidiana.

En ese diálogo, Natalia Villalba le habría expresado su intención de viajar a Cúcuta para participar en la jornada electoral, aunque su madre le pidió que no lo hiciera y que permaneciera en Bogotá.

La familia comenzó a preocuparse el jueves, cuando la joven dejó de responder llamadas y mensajes, lo que encendió las alarmas entre sus allegados.

Inicialmente, sus familiares pensaron que se trataba de un nuevo extravío o robo de su teléfono celular, ya que en ocasiones anteriores había sido víctima de hurto de sus dispositivos.

Sin embargo, la preocupación aumentó con el paso de las horas y la falta total de comunicación, lo que finalmente derivó en la denuncia de su desaparición.

Las autoridades han puesto la lupa sobre las personas que estuvieron con la joven en sus últimas horas de vida, como parte de las líneas de investigación del caso.

En el apartamento donde fue hallado el cuerpo se encontraron dos pasaportes y registros de ingreso de dos ciudadanos extranjeros, uno de ellos de origen británico.

Otro elemento clave para los investigadores es la desaparición del teléfono celular de Natalia, el cual no fue hallado en la escena del crimen.

La madre de la joven aseguró además que Natalia Villalba se encontraba soltera desde el año pasado y que su última relación conocida fue con un ciudadano australiano identificado como Cameron.

Mientras tanto, el caso sigue generando impacto en la opinión pública, en medio de llamados de familiares y amigos que exigen justicia y el pronto esclarecimiento de su muerte.