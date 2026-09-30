Reservas de gasolina de EEUU caen 1,7 millones y las de destilados 2,3 millones

Los inventarios de gasolina se situaron en 204,3 millones de barriles en la semana terminada el 25 de septiembre, mientras que los de destilados quedaron en 105,2 millones, según la EIA, que señaló que las existencias de ambos productos se mantienen por debajo de sus respectivos promedios de los últimos cinco años.

Washington, Estados Unidos. Las reservas comerciales de gasolina de EE.UU. cayeron en 1,7 millones de barriles y las de destilados, que incluyen el diésel y el combustible para calefacción, bajaron en 2,3 millones esta última semana, según el informe publicado este miércoles por la Administración de Información Energética (EIA), en un contexto marcado por la falta de negociaciones para poner fin a la guerra con Irán.

En concreto, las reservas de gasolina están un 7 % por debajo de ese promedio, mientras que las de destilados se encuentran un 14 % por debajo, de acuerdo con el informe semanal.

La caída de los productos refinados se produjo mientras la utilización de las refinerías descendió al 92,5 %, frente al 94 % de la semana anterior.

En contraste, las reservas comerciales de crudo aumentaron en 922.000 barriles durante la semana, hasta los 427,3 millones de barriles.

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Los datos se conocen después de que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerrara este miércoles en 90,42 dólares por barril, un 1 % más, en un mercado pendiente de la situación en Oriente Medio y de los efectos sobre los flujos de crudo a través del estrecho de Ormuz.