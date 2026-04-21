Recuerdan el legado del papa Francisco y su búsqueda de "un mundo justo"

Asunción, Paraguay

La Iglesia paraguaya recordó este martes el legado del papa Francisco y su búsqueda de "un mundo justo" y una "cultura del encuentro", al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del pontífice argentino.

En un comunicado de prensa, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) honró la memoria del primer papa latinoamericano y destacó que "hizo de la humildad su bandera y de la cercanía su lenguaje universal".

"Sus encíclicas y gestos fueron sus formas de construir un mundo justo, donde la cultura del encuentro venza finalmente a la indiferencia que siempre denunció", señaló el Episcopado paraguayo.

La CEP destacó que el legado de Francisco se manifestó "en su incansable defensa de la casa común" y su "mirada fraterna" a las periferias, al tiempo que agradeció al pontífice por su "entrega y valentía para reformar desde el amor".