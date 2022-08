“¡Queremos que nos dejen en paz!”, pide un obispo nicaragüense a la Policía

Señaló a la Policía, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, de no permitir la libre circulación, la libertad de movimiento, la libertad de expresión y la libertad religios a.

El obispo Álvarez, uno de los más fuertes críticos de Gobierno del presidente Daniel Ortega , se preguntó: “¿Quiénes son los que meten zozobra? , ¿Quiénes son los que aquí introducen el desorden? ¿Quiénes son los que no cooperan? Qué les juzgue el pueblo fiel de Nicaragua”.

“Y ahora dice la Policía que cooper e. Dice la Policía que somos nosotros los que metemo s zozobra. So n ellos los que tienen la calle de la Curia acordonada, son ellos los que están en la puerta de mi casa sin dejar entrar a la gente”, indicó.

“Los que no cooperan son la Policía p orque no dejan entrar a los sacerdotes, al coro, a los seminaristas, a los muchachos que van a trasmitir mi momento de oración eucarística , de pastoreo, comunión y oración”, señaló.

El jefe de la policía departamental de Matagalpa , Sergio Gutiérrez, pidió al jerarca que cooperara y el obispo le respondió: “los que no cooperan son ustedes”.

“Pido que la Policía, por favor, con toda educación y ante el Señor, nos deje celebrar la eucaristía, nos dejen adorar a Jesús Sacramentado y se quiten de la puerta de mi casa, la puerta de la Curia, y dejen entrar al pueblo fiel de Dios que viene a adorar a su Señor”, abogó.

En medio de alabanzas y oraciones, el religioso acusó a la Policía de crear zozobra y agitar los “ánimos y la fe tan sencilla de nuestro pueblo fiel”.

“El demonio quiere que caigamos en la tentación del odio, de la desesperanza, de la división. El odio se responde con amor, la división se responde con la unidad, y la desesperanza con esperanza”, puntualizó.

El obispo pidió a la Policía que respetara la vida, la libertad, la fe católica, y dejara celebrar la eucaristía libremente.

“Hay dos cuadras acordonadas. ¿Por qué?, si esto no es una trinchera de combate. Aquí no estamos haciendo ningún complot, ninguna confabulación. Si quieren entrar a mi casa, entren, los recibo a todos”, prosiguió.

“¡Queremos que nos dejen en paz!”, clamó el jerarca, que dijo no saber por qué la Policía llegaba “a estos extremos” de sitiar una parroquia.

VIGILADO Y TEME POR SU VIDA

Asimismo, denunció que a las misas que ofrece acuden “hermanos vestidos de civil queriéndonos investigar como si hacemos complot o confabulación, grabando las homilías, ¿para qué?”.

“¡Qué se termine esa situación de hostigamiento, de acoso!”, instó Álvarez, que intentó abrazar al jefe policial y a los agentes en señal de paz, sin que lo permitieran.

Luego advirtió: “Estoy en la Curia. En la noche me quedo solamente con mi Vicario General, cualquier cosa que me suceda, ya ustedes lo sabrán. Espero que no pase nada, espero que respeten mi vida, mi integridad y a la iglesia diocesana de Matagalpa”.