La primera semana de julio fue la más cálida que se ha registrado, según la ONU

La primera semana de julio fue la más cálida registrada hasta ahora, anunció este lunes la Organización Meteorológica Mundial (OMM), aunque los datos son provisionales.

“El mundo acaba de experimentar la semana más cálida registrada hasta ahora, según datos preliminares”, explicó el comunicado de la OMM.

El texto no da cifras concretas, pero según datos del observatorio europeo del clima Copernicus comunicados a AFP, el martes 3 de julio el termómetro marcó 16,88º C de media, batiendo el récord precedente de 16,80º C de agosto de 2016.