Declaran el estado de emergencia en Nueva York por inundaciones

Una mujer murió la noche del domingo cuando trataba de salir de su casa anegada por las inundaciones que se han registrado en el estado de Nueva York, según confirmaron este lunes las autoridades locales.

El diario The New York Post asegura que hay además varias personas desaparecidas esta mañana, pero este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

La peor parte se la llevó el condado de Orange, a orillas del río Hudson y al norte de la ciudad de Nueva York, donde las lluvias llegaron a sumar 8 pulgadas (20 centímetros) en algunos lugares y dejaron a 13.000 personas sin luz, lo que llevó a la gobernadora Kathy Hochul a declarar el estado de emergencia.