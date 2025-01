La suerte sonríe a la zona cero de la riada en España con un premio millonario de lotería

La administración de loterías del C entro Comercial Bonaire, arrasado por las inundaciones y cuyas imágenes de comercios y el aparcamiento anegados se hicieron virales en redes sociales, vendió varias series de uno de los premios de este sorteo de la Lotería Nacional que tradicionalmente se celebra el día de Reyes , festivo en España.

Valencia fue la provincia más golpeada por las inundaciones tras las lluvias de aquel fatídico día, con 224 muertos, mientras otras tres personas siguen desparecidas, de los 232 que hubo en el conjunto del país.

El propietario de la administración, Pedro Joaquín Cámara, explicó a EFE que se enteró de que había vendido parte de las series de este tercer premio, al número 66.777, porque un compañero lotero le envió un mensaje de WhatsApp felicitándole.

“Entonces, cuando he visto su felicitación, he pensado que algo bueno había pasado, y ya he corrido a comprobar cuánto había repartido”, indicó a EFE “con inmensa alegría”.