Petro llama a los colombianos a las calles para la defensa de "la soberanía"

Colombia.

Colombia se alista para las movilizaciones de este miércoles en Bogotá y otras ciudades, en medio de las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, que se han avivado en los últimos días por la operación militar de EE.UU. en Venezuela en la que fue capturado Nicolás Maduro. Las manifestaciones, previstas para las 16:00 hora local (21:00 GMT), concentran la atención en lo que pueda decir el mandatario colombiano, que participará en la jornada desde la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, y quien este martes alienta a sus seguidores a sumarse bajo el lema "por la soberanía y la democracia". "La soberanía se defiende con la vida y aquí estamos siendo amenazados y a Colombia no se le amenaza. No nos dejamos comprar, no estamos en venta", se le escucha a Petro en un video publicado en su perfil de la red social X.

En la publicación, el mandatario también advierte que "el que pase de la amenaza a la acción solo despertará el jaguar americano que está dormido en el corazón del pueblo". Esa frase hace referencia al felino que ha sido adoptado por el mandatario como la imagen de la primera movilización de 2026 en Colombia. Entre tanto, la canciller Rosa Villavicencio afirmó este martes en rueda de prensa que el Gobierno considera que la coyuntura actual, tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, tiene implicaciones regionales. "Como Gobierno tenemos la conciencia de que en esta situación nos estamos jugando la paz en el mundo", señaló.