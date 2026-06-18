Fujimori incrementa su ventaja sobre Sánchez y se acerca a la victoria presidencial en Perú

Lima, Perú.

La candidata derechista Keiko Fujimori incrementó a 39.115 votos la ventaja que mantiene sobre el izquierdista Roberto Sánchez cuando ya se ha contado el 99,383 % del sufragio de la segunda vuelta presidencial que disputaron el pasado 7 de junio en Perú. Con este porcentaje, la líder del partido Fuerza Popular recibe el 50.107 %, equivalente a 9.157.631 votos, frente a un 49.893 % de Sánchez, del partido Juntos por el Perú, que suma 9.118.516 votos.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señaló que aún quedan 572 actas de votación con observaciones e impugnaciones, que deben ser evaluadas por los jurados electorales especiales (JEE), de un total de 92.766 actas emitidas por igual número de mesas de sufragio. En los jurados especiales, las actas son revisadas para resolver las quejas presentadas por los grupos políticos en contienda y, de persistir las diferencias, son enviadas a un nuevo recuento de votos en audiencia pública. Medios locales también informaron este miércoles que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó evaluar un pedido de Juntos por el Perú para que se anulen 647 mesas de votación que se instalaron en tres ciudades de Estados Unidos.