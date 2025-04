Perú despide a Vargas Llosa en la intimidad familiar

Lima, Perú.

Perú despide este lunes al escritor Mario Vargas Llosa (1936-2025), quien falleció el domingo a los 89 años en la estricta intimidad de su casa familiar, mientras los ciudadanos recuerdan en las calles de Lima y en las redes sociales el legado del peruano más universal.

Su domicilio con vistas al océano Pacífico, en el malecón del distrito limeño de Barranco, fue testigo de la llegada de familiares y amigos del escritor, cuya voluntad fue escapar de ceremonias públicas en su memoria y ser velado en la intimidad.

En medio de la gran expectación de la prensa, también arribaron numerosas coronas de flores a su casa familiar, entre ellas un gran ramo de rosas blancas de parte de la presidenta, Dina Boluarte, quien decretó duelo nacional por la muerte del autor.

Poco después, Boluarte llegó acompañada por varios de sus ministros y fue recibida por el ensayista Álvaro Vargas Llosa, el hijo mayor del premio Nobel de literatura, con quien se dio un fuerte abrazo antes de ingresar.

Poco antes, Álvaro Vargas Llosa confirmó que su padre está siendo velado en privado en su vivienda y no se realizará ninguna ceremonia pública en su homenaje.

El escritor falleció este domingo en Lima, donde residía desde 2022 tras un largo periplo que le llevó a vivir en Europa desde la década de 1990, y este lunes vecinos y allegados se acercaron al edificio color pardo para darle su último adiós.

"Yo no tengo palabras para decir, porque el mundo entero llora hoy su muerte y el legado que ha dejado al mundo es extraordinario", dijo a EFE Andrés Carrión, amigo del escritor, tras haber visitado a la familia para darles el pésame.

Expuso que es próximo al autor desde la juventud y que "era un hombre extraordinario".

"Soy limeño, vivo por aquí cerca y bueno, vine a pasar por la casa de Mario, que sabíamos que vivía por aquí cerca", señaló Francisco Arbaiza frente al domicilio del escritor, quien reconoció que a veces iba a su calle para poder verlo, al ser un gran seguidor de sus novelas.

Agregó que en los últimos meses había visto en redes sociales que Vargas Llosa había visitado junto a su hijo varios puntos de Lima que utilizó como escenarios de sus novelas, y definió este gesto como "muy simpático".

"He leído mucho de sus libros y claro, me declaro un fanático de su obra literaria. 'La fiesta del Chivo' creo que es su mejor obra, pero he leído desde 'La ciudad de los perros' hasta la última", comentó.

Otro vecino, Víctor Segura, declaró emocionado que el escritor era muy cercano y que no dudaba en conversar con cualquier tipo de persona.