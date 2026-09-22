Iglesia católica pide perdón tras varias denuncias de abusos

Ulloa citó los datos del informe, que a solicitud propia, sin que mediara mandato judicial ni requerimiento de la Santa Sede, analiza la actuación de la arquidiócesis de Panamá frente a las denuncias de abusos, y que cifra en 24 los casos denunciados entre 2001 y 2025 que involucran directamente a esta institución católica.

"Allí donde miembros de nuestra iglesia causaron daño, allí donde nuestra respuesta institucional no estuvo a la altura de lo que las víctimas necesitaban y tenían derecho a esperar, pedimos perdón en nombre de la Iglesia", declaró durante la presentación el arzobispo metropolitano de Panamá , José Domingo Ulloa .

Ciudad de Panamá, Panamá. La Iglesia católica de Panamá pidió perdón este martes por al menos una veintena de denuncias de casos de abuso sexual contra menores y personas vulnerables registrados entre 2001 y 2025 , incluidos en un informe presentado por una comisión internacional independiente.

El arzobispo se mostró confiado en que la publicación de este informe anime a las víctimas a presentar más denuncias.

"De los otros (casos denunciados) restantes, que son otros delitos contra el sexto mandamiento, también se les hizo el proceso y por eso también se puso la pena máxima que la dimisión del estado sacerdotal", precisó el arzobispo en declaraciones a EFE.

De esos 24 casos denunciados, "nueve estaban relacionados con menores de edad", de los cuales cinco llevaron "a la dimisión del estado sacerdotal, de los agresores", precisó Ulloa.

"Reiteramos a quienes han podido ser víctimas la confianza de que la Iglesia quiere acompañarlos en esa sanación y en esa restauración de la justicia", afirmó Ulloa.

El informe, agregó el prelado en declaraciones a EFE, le permitirá a la Arquidiócesis "trabajar con mayor rigurosidad y poniendo, sobre todo, en el centro a las víctimas" y también "invita a lo más importante que es la prevención" y que se desarrolle "una cultura sobre lugares seguros".

El informe fue elaborado por una Comisión de Transparencia financiada por la Notre Dame Law School (EE.UU.), y la Fundación Universidad Villanueva (España).

"Lo que hoy presenta esta comisión es la primera aplicación de un modelo de valoración institucional, concebido por un grupo internacional de expertos, de un instrumento específicamente diseñado para examinar de forma sistemática cómo responde una institución eclesial ante las denuncias de abuso sexual", dijo durante el acto María José Valero, miembro de la comisión y de la Universidad de Villanueva.

El trabajo de la comisión incluyó el análisis de los expedientes de los archivos diocesanos (el archivo secreto del Arzobispo, el del Vicario Judicial y del Tribunal Eclesiástico), la escucha de testimonios, una encuesta a agentes pastorales y el estudio de la cobertura mediática.

De un universo global de 37 denuncias documentadas, el equipo valoró las 24 en los que la Arquidiócesis de Panamá tenía una responsabilidad institucional evaluable entre 2001 y 2025.

Entre los 24 casos estudiados, nueve corresponden a víctimas menores de edad, 11 casos son adultos en situación de vulnerabilidad y cuatro casos no hay registro de edad.

"El problema central que este informe documenta es de registro, no de negación", ya que, según el texto, "los expedientes acreditan que hubo denuncias, que se abrieron investigaciones y que se adoptaron decisiones, pero la trazabilidad se pierde a medida que avanza el procedimiento".

El coordinador de la Comisión de Transparencia, el reverendo Jordi Pujol, señaló que aunque "el informe describe 24 casos, sabemos que no son todos".

"Si usted sufrió un abuso en un ámbito de la iglesia el año pasado, hace 40 años, puede acudir a la oficina de Escucha de la Arquidiócesis. Puede ir acompañado de quien usted elija. Hablar con la iglesia no le quita ningún derecho ante la Justicia del Estado. Pensamos que se va a encontrar con una iglesia que quiere escuchar", afirmó Pujol.