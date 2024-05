Ola de secuestros alarman a migrantes en frontera de México

Entre las víctimas de rapto está Manuel, quien llegó a la frontera de la mexicana Ciudad Juárez con El Paso estadounidense desde Ecuador y lo retuvieron al entrar a México.

“A mí me secuestraron 27 días. Tuve que pagar 4.000 dólares para que me suelten en Tapachula en la frontera sur de México. Y de ahí he venido caminando, trabajando, durmiendo en el monte, en las terminales, comiendo cada dos días y una sola vez al día, es duro esto”, relató.