La indecisión de la Generación Z, clave en el voto en Estados Unidos

Solo el 14 % de los ‘Gen Z’ en Estados Unidos cree que puede tener un impacto en las acciones del gobierno y esta falta de incentivos, con otros factores, se tradujo en que en los comicios de 2020 el 48 % de los votantes registrados de entre 18 y 29 años no votaron, según publicó la organización de investigación NORC de la Universidad de Chicago.

De hecho, una encuesta que realizó el Siena College junto a Philadelphia Inquirer y The New York Times entre el 28 de abril y el 4 de mayo muestra que el 44 % del grupo de edad entre 18 y 29 años se considera votante independiente, frente a las generaciones más mayores, en las que ese porcentaje no supera un tercio.

Esta capacidad de cambiar el voto “convierte a los ‘Gen Z’ sin duda en un grupo clave”, asegura Levy, quien añade que ambos partidos recurrirán a famosos e ‘influencers’ para recabar su apoyo e incidir en las redes sociales.