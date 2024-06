Una ola de calor dispara las temperaturas en el noreste de EEUU

El organismo urgió a las personas que no tienen aire acondicionado en sus hogares a que busquen formas de refrescarse. Recomienda beber mucha agua, incluso aunque no se tenga sed, llevar ropa holgada de colores claros y no dejar personas ni mascotas en vehículos.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que la entrada y el estacionamiento serán gratuitos en todos los parques estatales, piscinas y playas del estado para que la ciudadanía pueda combatir el calor.

La ciudad de Caribou, en el estado de Maine, registró este miércoles un récord histórico para la localidad al alcanzar los 103 grados Farenheit (39,4 grados Celsius).