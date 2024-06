Más de 70 millones de personas en alerta por una ola de calor en EEUU

Una ola de calor comienza a azotar el noreste de Estados Unidos y podría batir récords de temperatura en los próximos días, advirtieron este martes las autoridades, mientras los incendios arrasan en el oeste del país.

“Una ola de calor se asentará y persistirá sobre la región de los Grandes Lagos, el valle de Ohio y el noreste durante los próximos días” y a partir del miércoles y el jueves se pueden batir “numerosos récords”, anunció el Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS).

La duración, los cielos despejados y las altas temperaturas nocturnas que se esperan con mínimos de en torno a los 23° C hacen que este fenómeno sea especialmente peligroso pese a que las máximas no sobrepasarán los 35° C, señaló el NWS.