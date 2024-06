Noboa critica a Bukele y lo tilda de “arrogante” tras comparaciones

Sobre Petro , el gobernante ecuatoriano describió al presidente colombiano como “un snob izquierdista” , si bien reconoció que “es inteligente, pero no está consiguiendo hacer nada”.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, considera que el mandatario de Latinoamérica con el que se siente más alineado es con el brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, mientras que ve al colombiano Gustavo Petro como “un snob izquierdista”, al salvadoreño Nayib Bukele como “ arrogante” y al argentino Javier Milei “lleno de sí mismo”, según un reportaje publicado este lunes por la revista estadounidense The New Yorker.

Respecto a Milei, Noboa también consideró que hasta el momento no ha demostrado ningún mérito como presidente.

“No sé por qué él piensa que es tan genial. No ha logrado nada desde que asumió la Presidencia. Parece lleno de sí mismo, lo que es muy argentino, por cierto”, dijo Noboa sobre el jefe de Estado de Argentina según las declaraciones citadas por The New Yorker.