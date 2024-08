Lo que se sabe de la ofensiva ucraniana en Rusia

“La frontera no estaba protegida. Sólo tenían minas antipersona esparcidas entre los árboles al borde de la carretera”, dijo a la AFP un soldado ucraniano con el seudónimo “Rujyk”.

“En pocas horas, nuestra ciudad se convirtió en ruinas (...) Nuestros seres queridos se quedaron allá, no podemos llamarlos, no hay señal. Por favor, ayúdennos a recuperar nuestras tierras”, declaró un hombre.

En un video difundido por los medios de comunicación rusos, se ven personas abandonando sus hogares y pidiendo ayuda al presidente Vladimir Putin . Muchas afirman que algunos miembros de sus familias no habían podido ser evacuados.

Ucrania afirmó que no renovará este acuerdo a finales de este año.

Hasta el lunes, Ucrania controlaba al menos 800 km² en la región de Kursk, según un análisis de AFP basado en datos proporcionados por el centro de reflexión estadounidense Institute for the Study of War (ISW).

El comandante del ejército ucraniano, Oleksandr Syrsky, afirmó haber conquistado cerca de 1.000 km².

Rusia reconoció el lunes que los ucranianos se habían apoderado de una zona de 40 kilómetros de ancho y 12 kilómetros de profundidad, y que 28 localidades habían caído.

Las tropas ucranianas ocupan al menos la parte occidental de Sudzha, mientras que las partes oriental y central son “zonas grises” en disputa, según afirmó el ISW el lunes.