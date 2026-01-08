La OEA saluda anuncios de liberaciones de "personas detenidas injustamente" en Venezuela

Venezuela.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el surinamés Albert Ramdin, calificó este jueves como una "buena noticia" los anuncios de liberaciones de detenidos en Venezuela y expresó su expectativa de que beneficien a "todas las personas detenidas injustamente".

En la red social X, Ramdin subrayó que "Venezuela necesita que toda su gente pueda contribuir de manera constructiva, en consonancia con los principios democráticos y los derechos fundamentales, para dar forma a su futuro lo antes posible".

El mensaje del líder de la OEA se produce tras el anuncio del presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, quien informó de la "liberación" de "un número importante de personas", entre venezolanos y extranjeros, sin precisar cifras ni condiciones, y lo describió como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica en el país".