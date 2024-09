Nuevo revés para Trump en su último intento para posponer la sentencia del juicio en Nueva York

Un juez rechazó el martes la reciente petición del expresidente y candidato republicano Donald Trump (2017- 2021) para trasladar a un tribunal federal su caso penal de Nueva York por los pagos irregulares a la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels para proteger su anterior campaña electoral.

El juez federal Alvin Hellerstein rechazó el argumento de la defensa de Trump de que la decisión del Tribunal Supremo sobre su inmunidad presidencial es aplicable al caso, y dijo que no le compete tratar las denuncias de sesgo y conflicto de intereses contra el juez Juan Merchan, que lleva el caso.

En una decisión de cuatro páginas, Hellerstein, que ya rechazó la misma petición de traslado el año pasado, señala que el dinero que Trump hizo llegar “a una actriz de cine para adultos no está relacionado con los actos oficiales de un presidente” y asegura que la opinión del Supremo no cambia que esos pagos “fueron actos privados y no oficiales fuera de los límites de la autoridad ejecutiva”.

Trump entregó la moción para trasladar el caso a un tribunal federal el pasado jueves por la noche, antes de un largo fin de semana por el festivo del Día del Trabajo en EEUU, en un nuevo intento por ganar tiempo u obstaculizarlo de cara a la sentencia prevista el 18 de septiembre.

Trump, que fue declarado el pasado mayo culpable por un jurado popular de 34 cargos por falsificar registros para encubrir un escándalo sexual, está en plena campaña electoral para las elecciones de noviembre, en las que se enfrenta a la candidata demócrata Kamala Harris.