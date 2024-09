Policía de área de Denver niega que la banda Tren de Aragua se haya tomado edificios

Los departamentos de policía del área metropolitana de Denver, en Colorado, han negado que los pandilleros de la banda trasnacional Tren de Aragua se hayan adueñado de edificios, aunque reconocen que esta organización delictiva, que se creó en las cárceles de Venezuela, sí tiene presencia allí.

La jefa interina del Departamento de Policía de Aurora (APD), Heather Morris, dijo a la prensa que “los pandilleros no se han apoderado” de los apartamentos The Edge of Lowry, ubicados en el límite entre Aurora y Denver.

“No estoy diciendo que no haya pandilleros que no vivan en esta comunidad”, dijo Morris.

Enfatizó que APD “hizo un esfuerzo” durante los últimos días para “asegurarnos de que la gente no pague alquiler a los líderes o miembros de pandillas”.

La Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC) señaló que está de acuerdo con estas versiones de las autoridades.