Hispano es acusado de violar a jovencita en Houston, Texas

“Un ex empleado del HISD, que no tenía funciones docentes y que en su momento estuvo asignado a la YWPCA, ha sido recientemente acusado de un crimen. Queremos asegurarles que esta persona ya no forma parte de nuestro personal y que no ha estado en nuestro campus desde hace más de un año. La seguridad y el bienestar de nuestras estudiantes es nuestra máxima prioridad, y seguiremos haciendo todo lo posible para preservarlos”, indicó HISD en el comunicado dirigido a las familias.

Las autoridades continúan investigando el caso para determinar si existen más víctimas, mientras que Jesús Zamora permanece bajo custodia a la espera de su próxima audiencia judicial.