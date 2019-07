El extraño caso del niño que nació con cola de ratón en Colombia

Bogotá, Colombia.



Solo han ocurrido 100 casos en todo el mundo, entre ellos un bebé en Colombia que nació con una cola de ratón, mejor conocida como cola vestigial. Aunque esto ocurrió en junio, el insólito caso se conoció hasta hace unos días.



Sus padres se sorprendieron al ver el extraño caso; sin embargo, para los cirujanos del centro asistencial donde nació el niño no tuvieron mucho problema en quitársela.



Los médicos operaron al bebé para retirarse esta prolongación de unos 12 centímetros que no se compone de vértebras ni de huesos y que no afecta al pequeño.



La fotografía del hospital donde aparece el bebé con una 'cola de rata' ha revolucionado las redes sociales y ha causado mucha sorpresa entre quienes lo miran.

Se trata de un curioso vestigio de la evolución humana porque, en realidad, el coxis es una reminiscencia de la cola de nuestros antecesores. Cuando el feto se desarrolla, dicha prolongación se pierde.



La cola vestigial se trata de una malformación que normalmente se pierde antes de nacer, pero esta vez no ha sucedido así.