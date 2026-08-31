Netanyahu celebra el acuerdo en Defensa firmado entre Israel y Grecia

Jerusalén, Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró este lunes el acuerdo de seguridad que su país firmó hoy con Grecia para la construcción de un sistema de defensa griego, que recibirá el nombre de Escudo de Aquiles. "El acuerdo de seguridad firmado hoy con Grecia, uno de los más grandes en la historia del país, es una continuación directa de la alianza en el Mediterráneo Oriental que hicimos hace una década con Grecia y Chipre", afirmó el mandatario según un comunicado distribuido por su oficina.

El sistema de defensa incluirá parte de la batería antiaérea israelí: el sistema Honda de David -defensa aérea y antimisiles de medio y largo alcance-; el Barak -intercepta de corto a largo alcance aviones, drones y misiles- y el Spyder -sistema móvil de corto y medio alcance para aeronaves y drones-. "Es una prueba más de las tremendas capacidades de las industrias tecnológica y de defensa de Israel", agregó Netanyahu, que calificó el acuerdo como una expresión del "fortalecimiento de las alianzas regionales" del país. En la implantación del sistema de defensa griego participarán además las dos empresas de defensa más importantes de Israel: Rafael e Israel Aerospace Industries (IAI). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Se trata de la primera vez que Israel suministrará "un sistema de defensa completo contra una amplia gama de amenazas, desde misiles balísticos y amenazas aéreas hasta vehículos aéreos no tripulados", según el comunicado ministerial que anunció el acuerdo esta mañana.