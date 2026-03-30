Cuenta regresiva de Artemis II comienza hoy con un 80% de probabilidad de buen clima

Miami, USA

La Nasa comenzará la cuenta regresiva para el lanzamiento de Artemis II este lunes a las 15:00, hora local de Florida (19:00 GMT), con un 80% de probabilidad de condiciones meteorológicas favorables para el despegue previsto el miércoles. Especialistas de la agencia afirmaron el domingo, durante una conferencia, que todo está “listo” desde el punto de vista técnico para el lanzamiento, programado para el miércoles a las 18:24, hora local (22:24 GMT), desde el Centro Espacial Kennedy.

Por ahora, la principal preocupación son las condiciones meteorológicas, especialmente la presencia de nubes y vientos que puedan impedir el despegue desde Cabo Cañaveral, punto de partida de la misión de 10 días alrededor de la Luna, la primera de este tipo en más de 50 años. “Nos estamos acercando mucho y estamos listos. Ya tuvimos nuestra revisión de preparación de vuelo hace un par de semanas y, desde entonces, todas nuestras operaciones han resultado sin contratiempos”, declaró Lori Glaze, administradora asociada del Programa de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la Nasa.

Entre los detalles finales se incluyen la revisión médica de los cuatro tripulantes y la evaluación de los escenarios para abortar la misión en caso de emergencia, explicó la funcionaria. Glaze también indicó que el sábado sostuvieron una reunión con un informe previo a la cuenta regresiva, lo que representa el “último paso” antes de iniciar el conteo final, y lo calificó como el proceso “más limpio” que ha tenido la Nasa. Los funcionarios destacaron que los equipos ya han preparado el cohete para el lanzamiento, que inicialmente estaba previsto hace casi dos meses, pero fue retrasado por problemas técnicos y condiciones climáticas. El vehículo regresó al edificio de ensamblaje el 21 de febrero, horas después del ensayo general previo al despegue. Momentos antes de la conferencia, el comandante de la misión, Reid Wiseman, astronauta de la NASA, se declaró “listo” y “relajado” para el lanzamiento, aunque reconoció que contemplan posibles retrasos.