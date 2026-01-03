Nancy Pelosi tilda de "hipócrita" a Trump por indulto a JOH y captura de Maduro

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

La expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, cuestionó este sábado la captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro y el uso de la fuerza militar estadounidense, al considerar que la Administración de Donald Trump no ha demostrado la existencia de una amenaza urgente a la seguridad nacional que justificara dicha operación. Si bien Pelosi reconoció que Venezuela “está gobernada por un régimen ilegítimo”, advirtió que ese hecho por sí solo no legitima una acción militar sin una justificación clara y transparente.

A su juicio, el Ejecutivo ha fallado en explicar de manera convincente las razones que motivaron el despliegue de fuerza en territorio venezolano. La exlíder demócrata también acusó al presidente Donald Trump de mantener una conducta reiterada de irrespeto a la institucionalidad estadounidense. Señaló que el mandatario "no ha ocultado sus intenciones de abolir efectivamente el Congreso" y que esta tendencia se refleja en su "flagrante desprecio" a los poderes de guerra establecidos en el Artículo Uno de la Constitución.

Pelosi subrayó que dichos poderes son esenciales para el sistema de controles y equilibrios de Estados Unidos, por lo que cualquier acción militar debe contar con la supervisión y autorización del Congreso, especialmente cuando se trata de operaciones que pueden tener repercusiones internacionales. En su declaración, la exfuncionaria también cuestionó la coherencia del Gobierno al fundamentar la captura de Maduro en cargos de narcotráfico. Consideró “totalmente hipócrita” esta postura, a la luz del reciente indulto concedido por Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Pelosi recordó que Hernández fue responsable, según fallos judiciales, de introducir más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, con el objetivo explícito de “meterles la droga por las narices a los gringos”, y aun así recibió el perdón presidencial tras ser condenado por un jurado estadounidense.