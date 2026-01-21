Ellos son los fallecidos en el choque de trenes en Córdoba

Córdoba, España

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español, identificó ya a 42 de las 43 víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido el domingo en una localidad de Córdoba, en el sur del país.

Este miércoles fue hallado un nuevo cuerpo en el lugar del siniestro, por lo que el número de fallecidos en el accidente asciende a 43, según informó a primera hora de esta tarde el Centro Integrado de Datos (CID) en un comunicado.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba, en Andalucía, donde se le realizó ya la autopsia.

Así, ya se ha hecho el preceptivo examen anatómico a las 43 víctimas mortales encontradas hasta el momento, si bien el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado a 42 de ellas, todas a través de las huellas dactilares.

Quedaría, por tanto, una persona por identificar de las 43 que se han encontrado hasta ahora sin vida en el lugar del siniestro.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las comunicaciones a las familias de identificación de las víctimas se está realizando de forma individualizada por la Guardia Civil, acompañados por psicólogos y sanitarios.

Son 45 las denuncias de personas desaparecidas en el accidente que se han presenciado en las dependencias de la Guardia Civil de distintas ciudades.