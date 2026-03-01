Se confirma la muerte de Mahmoud Ahmadinejad en los bombardeos de Irán

Teherán, Irán

Medios de Tel Aviv precisaron que Ahmadinejad fue alcanzado por un raid aéreo de las fuerzas israelíes. La información sobre su muerte fue luego confirmada por la Agencia de Noticias Laborales de Irán (ILNA).

Reportes en Israel afirmaron este domingo que el expresidente Mahmoud Ahmadinejad murió en los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel iniciados en las primeras horas del sábado.

Ahmadinejad fue un político conservador que se desempeñó como presidente de Irán entre 2005 y 2013, tras haber sido alcalde de Teherán durante dos años.

Al comienzo de su presidencia, Alí Khamenei lo respaldó fuertemente: era visto como cercano al liderazgo islamista conservador y, en la ceremonia de asunción, se le permitió besar su mano y mejillas, un gesto de respaldo simbólico y público.

Tras las controvertidas elecciones de 2009, Alí Khamenei, líder espiritual de la República Islámica, volvió a apoyarlo públicamente frente a las protestas del “Movimiento Verde”, lo que reforzó su posición como presidente ante la oposición interna.

Fue conocido por su postura de confrontación hacia Occidente, especialmente hacia Estados Unidos e Israel. También fue señalado por sus expresiones negacionistas del Holocausto perpetrado por el régimen nazi alemán, con declaraciones sobre Israel que provocaron condena internacional.

Ahmadinejad defendió firmemente el programa nuclear iraní, al sostener que tenía fines pacíficos.

En el plano internacional, Ahmadinejad enfrentó severas sanciones, especialmente vinculadas a las actividades nucleares de Irán. En el ámbito interno, impulsó políticas económicas redistributivas y transferencias directas de dinero a la población. Sin embargo, su gestión estuvo marcada por alta inflación, cuestionamientos por la administración económica y creciente aislamiento internacional.

En 2009 estallaron masivas protestas tras su reelección, en medio de denuncias de fraude electoral. Su gobierno respondió con represión.

Tras dejar el poder en 2013, intentó regresar a la política, pero fue descalificado para postularse en elecciones presidenciales posteriores por el Consejo de Guardianes.

En Latinoamérica fue aliado de Hugo Chávez. El trato entre Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad fue definido por ambos como una "alianza estratégica" y una profunda amistad personal, basada principalmente en su rechazo compartido al "imperialismo" de Estados Unidos.

Se llamaban mutuamente "hermanos" y sostenían que sus respectivas revoluciones (la Bolivariana y la Islámica) estaban unidas para construir un "nuevo orden mundial" libre de la dominación occidental.

Firmaron más de 270 acuerdos durante el mandato de Chávez. Estos incluyeron la creación de empresas mixtas para fabricar tractores (VenIrán), cemento, automóviles (Venirauto), y proyectos de exploración de gas y petróleo.

Chávez fue uno de los principales defensores internacionales del programa nuclear de Irán, asegurando que tenía fines pacíficos. También establecieron convenios para la construcción de drones militares en territorio venezolano con tecnología iraní.

Irán ayudó a Venezuela con técnicos petroleros y proyectos petroquímicos, mientras que se investigó la posible existencia de yacimientos de uranio en Venezuela que podrían haber interesado a Teherán.

Tras la muerte de Chávez en 2013, Ahmadinejad lo calificó de "mártir" y llegó a declarar que resucitaría junto a Jesús y el Imán Mahdi para traer justicia al mundo.