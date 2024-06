Miles de mexicanos se quedan sin poder votar en EEUU

Miles de mexicanos residentes en Estados Unidos se quedaron este domingo sin poder votar, pese a hacer largas filas en los consulados durante todo el día, por las deficiencias de un sistema electrónico lento y por la falta de casillas suficientes para poder votar, que evidenciaron los fallos de un Instituto Nacional Electoral (INE) desbordado.

Los veinte consulados operativos en el país, en los que se ha podido votar presencialmente por primera vez el mismo día de las elecciones, se han visto sobrepasados por los miles de ciudadanos que querían ejercer su derecho al voto en las elecciones más grandes de la historia, con 97 millones de personas llamadas a las urnas.

Según el INE, 258.461 personas podrán ejercer su voto desde el extranjero en estas elecciones, la mayoría residentes en Estados Unidos. Fuera del país, sólo hay tres consulados operativos en los que se ha podido votar hoy: Madrid, París y Montreal.Pese a que se podía votar por correo y electrónicamente en las semanas previas, han sido muchos quienes han preferido acercarse este domingo a los consulados de ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Washington, que se han visto completamente desbordados, como constató EFE.

En la capital estadounidense las puertas cerraron a las 20.00 hora local, 18.00 hora de México, la misma a la que cerraron en el país latinoamericano, entre abucheos de la gente que exigía que se extendieran las horas de votación.

Una petición que no se materializó. “Por normativa del INE no podemos extendernos más”, explicó el presidente de la casilla, Daniel Álvarez, ante una fila de personas que no pudieron votar y que daba la vuelta a la manzana.