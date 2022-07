Migrantes que murieron en tráiler ‘se pusieron en manos del crimen’, dice Mayorkas

El Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, afirmó que los 53 migrantes que murieron asfixiados dentro de un tráiler hallado el pasado lunes en San Antonio, Texas, se pusieron en manos de los traficantes de personas.

En entrevista con CBS News, Mayorkas se refirió a las caravanas que avanzan por México rumbo a EEUU y advirtió sobre el “peligroso viaje”, al decir que lo sucedido es uno de sus posibles consecuencias.

“Lo hemos dicho repetidamente y seguimos advirtiendo a la gente que no tome el peligroso viaje. Vimos tan trágicamente en San Antonio, Texas, uno de los posibles resultados trágicos de ese peligroso viaje y tantas personas ni siquiera llegan tan lejos en manos de contrabandistas explotadores”, expresó el Secretario en Face The Nation, de CBS News.