Este miércoles concluye el traslado a Perú de los votos emitidos en el extranjero

Lima, Perú

El próximo miércoles concluirá el traslado a Perú de las actas de votación en el extranjero, utilizadas para la segunda vuelta presidencial, y con las cuales se cierra el cómputo de votos que definirá al ganador de la Presidencia, entre el izquierdista Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori, según informó la Cancillería este lunes. La llegada del material electoral utilizado en el extranjero empezó este lunes y concluirá el 10 de junio cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reciba todos los sufragios de las 2,506 mesas instaladas en 73 países, indicó el ministerio de Relaciones Exteriores.

Hasta el momento, la ONPE ha contabilizado el 93,9% de las actas totales de votación, pero resta la totalidad de las 2.506 actas extranjeras. El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la segunda elección presidencial en el extranjero concluyó con total normalidad y fluidez gracias al trabajo coordinado de las 119 oficinas consulares en los 219 locales de votación. La jornada del domingo último incluyó la fusión de 490 mesas de votación, principalmente en ciudades de Europa y Estados Unidos, lo que se ejecutó conforme a la normativa vigente, y el proceso electoral culminó tras el término del conteo de actas en las sedes consulares.