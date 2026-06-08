Estados Unidos advierte revocación de ciudadanía por fraude migratorio

Washington, Estados Unidos.

"La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio", escribió el responsable de Seguridad Nacional.

La advertencia fue lanzada por Mullin en la red social X al compartir una exclusiva de la cadena CBS que reveló los supuestos planes de Trump para desnaturalizar a ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero acusados de haber obtenido su ciudadanía de forma fraudulenta.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin , amenazó este lunes con revocar la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que hayan cometido fraude durante sus procesos migratorios y aseguró que la Administración de Donald Trump seguirá utilizando "todas las vías legales" para expulsarlos del país.

Mullin añadió que su departamento no permanecerá "de brazos cruzados mientras los estadounidenses sean perjudicados por criminales", incluidos delincuentes sexuales, responsables de fraude y narcotraficantes que, según afirmó, "han explotado la generosidad de EE.UU. y se han aprovechado de su sistema migratorio".

"Seguiremos utilizando todas las vías legales para desnaturalizar y expulsar a extranjeros", agregó.

Según informó la CBS este lunes, el Gobierno de Trump busca revocar la ciudadanía a 17 ciudadanos estadounidenses acusados ​​de fraude migratorio.

En caso de que prosperen estos procedimientos, las personas afectadas regresarían a su estatus migratorio previo y perderían todos los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense, incluida la protección frente a la deportación.

La ofensiva forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsado por la Administración de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Por su parte, el fiscal general interino, Todd Blanche, declaró que el Departamento de Justicia tendrá "tolerancia cero" ante el abuso del proceso de naturalización, según CBS.

"Hay extranjeros delincuentes que mienten sobre sus delitos pasados, incluidos narcotraficantes, depredadores sexuales y estafadores", afirmó.