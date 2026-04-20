Capturan a "El Bukanas", supuesto líder de huachicoleros

Puebla, México.

Roberto de los Santos de Jesús, conocido como “El Bukanas”, fue detenido el 18 de abril en el municipio de Chignahuapan, Puebla, México, durante un operativo coordinado por fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno. La captura se logró tras labores de inteligencia que permitieron ubicarlo en un inmueble de la zona. Hasta el momento, su puesta a disposición ante las autoridades correspondientes continúa en proceso, debido a la complejidad del caso.

“El Bukanas” es considerado un objetivo prioritario tanto para autoridades federales como estatales, debido a su presunta vinculación con diversas actividades delictivas. Según reportes oficiales y antecedentes, su trayectoria criminal se remonta a más de una década, luego de haber sido policía municipal en Veracruz. Posteriormente, se le señala como líder de una red dedicada al robo de combustible —conocido como huachicol— en el centro del país. Las autoridades también lo relacionan con hechos violentos en Puebla y Veracruz, así como con operaciones en el llamado “Triángulo Rojo”, una región identificada por la alta incidencia de tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Además del robo de hidrocarburos, informes lo vinculan con otras actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico. A lo largo de los años, ha sido señalado por presuntas alianzas con grupos criminales como Los Zetas y, posteriormente, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).