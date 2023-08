AMLO arremete contra gobernador de Texas por muerte de migrantes en el río Bravo

“Es muy inhumano todo esto que está sucediendo. No se puede debatir con quienes no tienen conocimiento de la condición humana, no saben del porqué de la migración o, aunque lo sepan, no les importa. Ellos actúan de manera inhumana y en forma inmoral”, reviró ahora López Obrador.

La indignación ha arreciado en ambos lados de la frontera desde la tarde del miércoles y la madrugada del jueves, cuando el Gobierno mexicano reportó el hallazgo de dos cadáveres en Piedras Negras, ciudad fronteriza con la urbe estadounidense de Eagle Pass, Texas.

El Gobierno mexicano ha identificado a uno de los fallecidos como un migrante hondureño, pero la identidad del otro y la investigación siguen pendientes.

“Sí, es muy triste porque una madre reconoce a su hijo y es un joven que es identificado de Honduras. Están haciendo toda la investigación sobre lo que realmente sucedió, pero hay que esperarnos”, comentó López Obrador.