México pedirá un informe a EEUU sobre supuesto espionaje a Fuerzas Armadas

“Es una obligación de Estados Unidos compartirla con México; o, en su caso, no compartirla, sino señalar que no es veraz la información. Entonces el día de hoy lo haremos”, aseveró el funcionario.

Pese a las acusaciones del presidente López Obrador sobre que el espionaje sería una violación a la soberanía de México, el canciller no quiso ahondar en el tema.

“Primero déjame tener la información y ya te puedo yo decir”, argumentó ante las preguntas de los reporteros.

También precisó que, con base en la ley, México tiene un reporte mensual sobre las actividades de las agencias estadounidenses en el país.

“Y para este caso en particular se tendrá que ver el detalle y se estará informando para ver cómo funcionó este tema”.