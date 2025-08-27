"El Barbas" reclutó a 25 jóvenes sicarios en un partido de fútbol

Michoacán, México.

Un hecho insólito se registró este fin de semana en Zitácuaro, Michoacán, México, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) llevó a cabo un reclutamiento masivo de jóvenes para integrarlos como sicarios en sus filas. De acuerdo con reportes locales, el líder regional del CJNG, identificado como Edwin Padilla, alias “El Barbas”, llegó acompañado de un grupo de hombres armados a la comunidad de San Felipe Los Alzati, en medio de la final de un torneo de fútbol.

Testigos relataron que "El Barbas" se acercó directamente a varios muchachos, les solicitó sus números de teléfono y los instó a prepararse, asegurando que pronto serían buscados para enlistarse como gatilleros. En ese momento, al menos 25 jóvenes habrían aceptado el llamado, según citan medios mexicanos especializados. Actualmente, la región de Zitácuaro se encuentra en disputa entre el CJNG y La Familia Michoacana, liderada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocidos como "El Pez" y "El Fresa". Este tipo de prácticas, advierten autoridades y especialistas, refleja la presión de los cárteles por reforzar sus estructuras criminales en un territorio marcado por la violencia y la lucha por el control de las plazas.

Recompensa por "El Barbas"

La Fiscalía General del Estado de Michoacán anunció la cédula de recompensa por medio millón de pesos a quien ofrezca información que permita la captura de ‘El Barbas’, acusado del delito de secuestro agravado.