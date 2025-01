Melania Trump prepara su regreso a la Casa Blanca

Preguntada por sus planes de residencia, respondió que estará en la Casa Blanca y cuando haga falta se desplazará a Nueva York -donde el hijo ya mayor de edad del matrimonio, Barron, asiste a la universidad- o a Palm Beach, donde Trump tiene el complejo de golf de Mar-a-Lago y una residencia en la que actualmente la familia pasa la mayor parte del tiempo.

“Mi primera prioridad es ser madre, ser primera dama, ser esposa, y una vez estemos dentro el 20 de enero, servir al país”, agregó.

La esposa de Trump, conocida por su carácter privado pero que en los últimos meses ha lanzado un libro de memorias y a finales de este año se expondrá en el documental de Amazon, dio a entender que ahora percibe más apoyo que en el primer mandato, hace ocho años.

“Quizás la gente no me aceptaba, no me entendía como quizás hace ahora. No tuve mucho apoyo. Algunos quizás me ven solo como la esposa del presidente, pero me levanto sola, soy independiente, tengo mis propias ideas y mis síes y noes, no siempre estoy de acuerdo con lo que mi marido dice o hace, y está bien”, explicó.