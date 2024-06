Maduro acusa a la oposición de preparar protestas violentas para las elecciones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este domingo al principal bloque opositor, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), de preparar protestas violentas en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que buscará un tercer sexenio en el poder.

“Ellos no están haciendo campaña electoral, ellos lo que están preparando es una gran guarimba (protesta violenta). Estemos claros de eso, y no se los voy a permitir, no se lo vamos a permitir”, dijo el mandatario durante un acto proselitista con dirigentes del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV).

Por ello, pidió a militantes y simpatizantes del chavismo aumentar su presencia en las calles “para luchar con amor por el derecho al futuro”.