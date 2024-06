Lopéz Obrador: “Yo no ofendí a la señora Xóchitl Gálvez, no hay pruebas’’

El presidente mexicano, Andrés Manuel López afirmó este jueves que “no hay pruebas” de que cometió violencia política de género contra la excandidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, como concluyó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

”Yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay prueba de eso, no lo hago por principios, no ofendo a nadie, menos a una mujer, no sé de dónde salió eso”, declaró el mandatario en su conferencia matutina.