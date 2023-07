López Obrador tacha de “exterminio” nuevas medidas antinmigrantes de Texas

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tachó este miércoles de “barbaridad” y “exterminio” los reportes sobre nuevas medidas antinmigrantes de Texas (EEUU, donde los medios señalan que agentes locales tienen la orden de empujar a inmigrantes al río Bravo y no darles agua.

“Lo primero (de empujar a inmigrantes) no lo creo, sería una barbaridad, es extremo, es inhumano, es exterminio, no lo creo. Lo otro sí es posible, de que no se le dé agua a migrantes, y que incluso se les persiga”, expresó el mandatario en su rueda de prensa diaria.

Sus declaraciones se producen después de que The Houston Chronicle y CNN reportaron, con base en correos electrónicos obtenidos, que la Policía estatal recibió órdenes de “empujar a los inmigrantes de vuelta al agua para que volvieran a México”, incluyendo bebés lactantes y niños.