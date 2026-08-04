Intentó entrar a su apartamento tras dejar las llaves dentro y murió al caer desde el piso 13

COLOMBIA

La víctima fue identificada como Laidy Flores, quien se encontraba en los apartamentos El Zafiro durante la mañana del domingo, cuando ocurrió el fatal incidente que ahora es investigado por las autoridades.

Una mujer de 29 años perdió la vida al caer desde el piso 13 de un edificio residencial en Santander, Colombia, cuando, presuntamente, intentaba ingresar nuevamente a su apartamento tras olvidar sus llaves dentro.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer habría salido de su vivienda y posteriormente se dio cuenta de que había dejado las llaves dentro del apartamento, por lo que buscó una forma de volver a ingresar.

Las primeras indagaciones indican que, durante la maniobra para acceder al inmueble, Laidy Flores aparentemente perdió el equilibrio y cayó desde el piso 13 del edificio.

El hecho fue presenciado por personas que se encontraban en el sector, quienes alertaron de inmediato a los organismos de emergencia y a las autoridades sobre lo sucedido.

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Al lugar acudieron funcionarios encargados de realizar el levantamiento del cuerpo y la inspección técnica de la escena, además de iniciar las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

Los investigadores recopilan testimonios y otras evidencias con el objetivo de establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y confirmar las circunstancias que rodearon la caída.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre indicios de otras personas involucradas y mantienen abierta la investigación mientras avanzan las labores periciales.

Las autoridades reiteraron que el caso continúa bajo investigación y que será el resultado de las diligencias técnicas el que permita determinar con exactitud qué ocurrió antes de la fatal caída.