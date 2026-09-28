Kiev denuncia que un grupo de sabotaje ruso usó a civiles ucranianos de escudo humano

Kiev, Ucrania. El Cuerpo Jartia de la Guardia Nacional de Ucrania y el Ministro de Exteriores del país, Andrí Sibiga, han denunciado que fuerzas militares rusas secuestraron el 27 de septiembre a nueve civiles ucranianos para usarlos como escudos humanos en su retirada a territorio ocupado tras una operación de sabotaje en el frente de Kúpiansk del noreste de Ucrania.

Según ha afirmado el Cuerpo Jartia en sus redes sociales, donde ha publicado también un vídeo grabado con un dron con secuencias de los movimientos descritos, supuestos integrantes del grupo de sabotaje ruso con ropa no militar forzaron a estos civiles a acompañarles desde Kúpiansk hasta la entrada al gasoducto de la zona que utilizan para llegar hasta esa ciudad sin ser detectados y eliminados por los drones ucranianos.

En el vídeo se puede ver a los civiles entrando al agujero que llevaría al gasoducto mientras al menos dos personas con uniforme militar les dan instrucciones. Uno de ellos parece grabarlos con un móvil. Los militares ucranianos sospechan que los rusos podrían presentar esta acción como una evacuación humanitaria.