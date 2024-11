Kamala Harris lleva la delantera en las elecciones de los Estados Unidos

Por eso, en asuntos que le pueden hacer perder, como e ndurecer su discurso contra las armas , prefiere no arriesgar y contentar, o al menos intentarlo, a unos y otros.

Para la socióloga experta en el control de armas Deana Rohlinger, los políticos son “reticentes a alinear” a sus votantes a un lado u otro del debate: “Dado que los propietarios de armas no se identifican únicamente con el Partido Demócrata o el Republicano, muchos políticos se andan con pies de plomo a la hora de regularlas”.

Pese a que el asunto no copa los titulares, a excepción de cuando ocurre una masacre, casi 47.000 personas murieron en 2023 por armas, que siguen siendo, por cuarto año consecutivo, la principal causa de muerte entre los menores de edad, según la Agencia Nacional de Salud Pública.

“Tengo una Glock y la tengo desde hace bastante tiempo” dijo en el conocido programa ‘60 Minutes’, donde también afirmó haberla usado en un campo de tiro. “Si alguien entra en mi casa, le dispararé”, le explicó a Oprah Winfrey en otra entrevista.

“Están tratando de señalar que no son una amenaza para los derechos de las armas, y que no son solo liberales que no tienen armas y quieren regularlas y prohibirlas”, afirma Reeher.