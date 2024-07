Kamala Harris afianza el apoyo de la mayoría de delegados que necesita para su nominación

Harris, quien es afroestadounidense y de ascendencia surasiática, además de la única mujer vicepresidenta en la historia de Estados Unidos, reconoció “una montaña rusa” de emociones tras la retirada de Biden y se deshizo en elogios.

“Amo a Joe Biden”, afirmó horas después de decir en la Casa Blanca que su legado es “inigualable en la historia moderna”.

“Ella es la mejor”, le correspondió el presidente octogenario, con la voz aún ronca por culpa del coronavirus, durante una llamada en directo justo antes del discurso de Harris.

Los demócratas parecen haber dejado atrás la crisis interna sobre la capacidad física y mental de Biden para un segundo mandato y miran hacia el futuro cuando faltan poco más de tres meses para los comicios.

El Partido Demócrata ha prometido un “proceso transparente y ordenado” para sustituir a Biden y deberá ahora nombrar a un nuevo candidato en la convención que se celebrará en Chicago a partir del 19 de agosto.

Una designación que se perfila definida: la mayoría de los delegados demócratas -cerca de 4.000 personas encargadas de nominar oficialmente durante esa cita al aspirante presidencial- han mostrado su intención de apoyar a Harris, informaron los medios estadounidenses el lunes por la noche.

Minutos más tarde, la vicepresidenta se declaró “orgullosa” de contar con “el amplio apoyo necesario” de esos representantes del partido y dijo que espera “aceptar pronto formalmente” la nominación.

No obstante, también es posible que los demócratas no se esperen hasta la cumbre partidista. Antes de la renuncia de Biden estaba previsto nombrar al aspirante mediante un sistema de votación telemática durante la primera semana de agosto y el partido no ha anunciado un cambio de planes.

Harris, la gran favorita, ha sido respaldada no solo por Biden, sino también por el expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary, exsecretaria de Estado, y sobre todo por la exjefa de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

Además por varios gobernadores, algunos de ellos considerados como potenciales contrincantes: Gretchen Whitmer (Michigan), Gavin Newsom (California), Wes Moore (Maryland), Andy Beshear (Kentucky) y J.B. Pritzker (Illinois).

Y por buena parte de los congresistas demócratas, tanto los moderados como los progresistas, como Alexandria Ocasio-Cortez.

Quedan dos pesos pesados sin haberse pronunciado: el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y el expresidente Barack Obama, quien afirmó que el partido navegará “en terreno desconocido durante los próximos días”.